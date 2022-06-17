Джон Сноу возвращается: стало известно о работе над спин-оффом «Игры престолов»

HBO начал работу над сиквелом сериала «Игра престолов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», телеканал HBO приступил к разработке первого продолжения фантастической драмы-блокбастера: спин-оффа, в центре которого – дальнейшая судьба одного из полюбившихся фанатам «Игры престолов» героев – Джона Сноу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в восьмом и последнем сезоне культового сериала Джон Сноу узнает, что его настоящее имя – Эйегон Таргариен, и он должен унаследовать Железный трон. В финале оригинального сериала его изгоняют из Вестероса, и Сноу уходит на Север от Стены вместе с Одичалыми.

Новый сериал посвящен дальнейшей судьбе Джона Сноу. Причем сыграет его в случае успеха проекта Кит Харингтон, исполнитель роли Сноу в «Игре престолов». Впрочем, представители актера эту информацию никак не комментируют.

«Разработка дает сигнал о новом интригующем направлении в работе HBO с фэнтезийной вселенной Джорджа Р.Р. Мартина, что мало чем отличается от управления Disney + своими брендами Star Wars и Marvel, где стример добился успеха, запустив серию сиквелов, ориентированных на таких персонажей, как WandaVision (в главной роли Элизабет Олсен в роли Ванды Максимофф) и Оби-Ван Кеноби (с Эваном Макгрегором, повторяющим его культовую роль)", – пишет Джеймс Хибберд из The Hollywood Reporter.

Столь смелый проект в случае успеха может открыть дверь для появления других выживших персонажей из вселенной «Престолов», таких как Арья Старк (Мэйси Уильямс), Санса Старк (Софи Тернер) и Бриенна из Тарта (Гвендолин Кристи), отмечает автор издания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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