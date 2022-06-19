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Воскресенье, 19 июня 2022, 14:10 мск

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Замначальника полиции Магнитогорска определили меру пресечения.

Заместителя начальника полиции Магнитогорска Мурата Ахметова отправили под арест.

Как уже сообщал «Новый День», Ахметова задержали 17 июня по подозрению в получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемых в совершении преступления.

Следователи заявили, что выявлено минимум два эпизодам получения взятки на общую сумму около 700 тысяч рублей; вину подозреваемый не признает, пытался помещать следственные действиям, скрыв телефоны; может скрыться и оказывать давление на свидетелей. На основании этого сторона обвинения ходатайствовала о заключении Ахметова под стражу.

Адвокаты отмечали нарушения во время задержания: следствие не уведомило адвоката, в протокол внесены неверные сведения и просили отправить подзащитного под домашний арест или выпустить под залог.

Сам Ахметов утверждал, что телефоны не прятал: во время обыска в доме все перевернули вверх дном, и аппараты затерялись в этом хаосе.

Ленинский районный суд Магнитогорска, выслушав все стороны, отправил Ахметова в СИЗО до 17 августа.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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