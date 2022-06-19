Власти Челябинска не собираются останавливать стройку в лесу на Тополинке

Власти Челябинска не собираются переносить будущий каток УралГУФКа в другое место – объект будет построен в лесу между микрорайонами Тополиная аллея, Парковый 2 и Ньютон. Об этом заявил заместитель главы администрации Владимир Шамне на встрече с горожанами.

Как уже сообщал «Новый День», на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство. А 8 июня на участке начали вырубать лес, сославшись на разрешение выданное городским управлением экологии и природопользования.

Но в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска заявили, что никаких разрешений на снос зеленых насаждений не выдавалось.

Горожане возмутились и вызвали полицию. Процесс уничтожения леса – для застройки планируется вырубить более 3 тысяч деревьев – удалось остановить. Но, как выяснилось, ненадолго.

На встрече с горожанами Шамне настаивал, что разрешение на строительство выдано законно, участок к территории лесов не относится, поэтому строительство возобновиться – как только стройплощадку обнесут оградой. А горожанам чиновник предложил выбрать участок для компенсационной высадки.

В итоге стороны не договорились. Представитель мэрии пообещал, что обсуждение спорной ситуации с горожанами будет продолжено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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