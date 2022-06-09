Разворот на 180 градусов: в мэрии Челябинска заявили, что не выдавали разрешения на снос деревьев на участке, выделенном под каток УралГУФК

В истории со строительством катка УралГУФК на северо-западе Челябинска случился неожиданный поворот: в мэрии Челябинска заявили, что не выдавали разрешения на снос зеленых насаждений, хотя еще вчера сообщали прямо противоположное.

Как уже сообщал «Новый День», 8 июня, строители начали вырубать лес на участке, заявив, что у них есть все необходимые разрешения. Наличие документов подтвердили и в мэрии: «Они огородили участок и все работы ведут в границах отведенного участка. Разрешения на строительство и вырубку с последующей компенсацией у них есть», – сообщили корреспонденту агентства представители городской администрации.

А чуть позже защитники леса выложили в соцсетях документы с подписью начальника городского управления экологии и природопользования Ивана Кинева.

Но сегодня одна из челябинских общественниц получила ответ на свой запрос из комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, в котором написано:

«В настоящее время заявлений на выдачу разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в целях обеспечения условий для строительства крутого катка УралГУФК в Управление экологии не поступало, разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений не выдавалось».

«Дата ответа – 09 июня 2022 года, – отмечает правозащитник Владимир Казанцев. представляющий интересы защитников леса в суде. – Тогда на основании чего происходит уничтожение деревьев и кустарников уже второй день? Снова правая рука не знает, что делает левая? Или просто одни в некой «теме», а вторые не собираются подставлять себя перед законом?»

Напомним, проверку по факту сноса деревьев намерена провести прокуратура.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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