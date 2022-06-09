Ситуацию с лесом на Тополинке в Челябинске взяла на контроль Генпрокуратура

Челябинцы, защищающие городской лес, дошли до Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активист движения «Спасем наш лес вместе!» вчера, 8 июня, попал на личный прием к замгенпрокурора РФ Сергею Зайцеву и передал свою жалобу на вырубку городского леса под строительство катка УралГУФК. Об этом представители движения рассказали в социальных сетях.

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

Между тем, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельный участок под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 19 июля.

В рамках производства истцы заявили ходатайство о наложении обеспечительных мер: запрете предоставлять земельный участок в аренду либо пользование третьим лицам для строительства, а также на выдачу разрешения на строительство на нем. Но в удовлетворении ходатайства им было отказано. Таким образом, законных оснований воспрепятствовать действиям застройщика в настоящее время нет.

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Вчера, 8 июня, строители начали вырубать лес на огороженном участке, заручившись всеми необходимыми разрешениями: им разрешено вырубить более 1 тысячи 600 здоровых деревьев и около 1 тысячи кустарников. Это вызвало протест со стороны жителей близлежащих домов. Вечером они смогли попасть на место рубок.

На встрече с замгенпрокурора челябинец рассказал Сергею Зайцеву о сложившейся ситуации. Представитель силового ведомства поручил провести проверку по жалобе горожанина.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. «Сегодня, 8 июня, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев посетил с рабочей поездкой Челябинск. В ходе личного приема от жителей и предпринимателей области поступило 24 обращения. Жители региона обращались с проблемами содержания автомобильных дорог общего пользования, нарушения жилищного законодательства, незаконных удержаний из пенсий, охраны окружающей среды, незаконных рубок леса, правомерности действий должностных лиц службы судебных приставов и другими. По всем поступившим обращениям незамедлительно инициировано проведение прокурорских проверок, результаты которых поставлены на контроль», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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