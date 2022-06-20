На Южном Урале автобус с туристами попал в аварию. Есть пострадавшие

В Челябинской области автобус с туристами столкнулся с большегрузом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 20 июня, утром в Ашинском районе.

Около 5:10 на 1571 км автодороги Москва – Челябинск 48-летний водитель автобуса «Мерседес-Бенц, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в тумане в ехавший перед ним большегруз «Мерседес-Бенц» с прицепом.

Экскурсионный автобус возвращался в Челябинск из Казани, в салоне находились 2 водителя и 41 пассажир. Одному из них, 13-летнему подростку, потребовалась медицинская помощь. Информация по остальным пострадавшим уточняется.

До прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем придорожном кафе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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