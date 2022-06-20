В челябинском СНТ пытались сжечь садовода

Житель Сосновского района предстанет перед судом за покушение на убийство садовода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении жителя Сосновского района, обвиняемого в разбойном нападении, покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Следствием установлено, что южноуралец вместе со знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории садового товарищества, обманом проникли на участок одного их садоводов. Мужчине они сообщили, что его сын якобы должен им деньги. Тот пригласил их в садовый домик. Там они жестоко избили его и вынесли вещи на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, один из налетчиков поджег вещи рядом с лежавшим без сознания садоводом. К счастью, челябинец пришел в себя, смог выйти во двор и потушить пожар.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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