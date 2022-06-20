Челябинец погиб в магазинной драке со стрельбой

Потасовка со стрельбой и поножовщиной в челябинском магазине окончилась гибелью одного из участников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедией закончилась драка в одном из сетевых магазинов Челябинска, завязавшаяся в минувшую пятницу.

Ссора вспыхнула между тремя посетителями супермаркета на улице Барбюса в Ленинском районе областного центра. Препирательства быстро переросли в драку, во время которой один из участников выстрелил в оппонентов из пневматического пистолета и нанес им несколько ударов ножом.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, мужчины 32-х и 25-ти лет получили ранения. Старший из них от полученных ран скончался. Младший был госпитализирован.

Третий участник потасовки с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время полиция задержала 35-летнего ранее судимого челябинца. Не исключено, что ранения соперникам он нанес защищаясь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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