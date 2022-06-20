Сайты большинства вузов Челябинска рухнули в день начала приемной кампании

Сайты большего числа челябинских вузов оказались недоступны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старт приемной кампании 2022 года в вузы ознаменовался масштабных техническим сбоем.

Около 10:00 – 11:00 сайты крупнейших высших учебных заведений Челябинска перестали загружаться. Рухнули порталы практически всех государственных образовательных учреждений высшей школы.

Так встречает посетителей сайт Челябинского госуниверситета

Технические специалисты ЮУрГУ на время смогли реанимировать сайт вуза, но в настоящее время он снова лежит

Не отвечает и портал ЮУрГГПУ

Главный спортивный вуз Урала также недоступен в сети

При попытке зайти на сайт медицинского университета загружается сообщение об ошибке

Сайт ЧГАКИ пока может продемонстрировать лишь эмблему учебного заведения

На момент публикации по техническим причинам не работают сайты ЧелГУ, ЮУрГУ, УралГУФК, ЮУрГГПУ, ЮУГМУ, ЧГАКИ.

Единственный государственный вуз с работающим порталом – ЮУрГАУ.

Отметим, что сегодня, 20 июня, в вузах стартовал прием документов абитуриентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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