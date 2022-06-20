11-летний южноуралец вспыхнул на Бажовском фестивале. Мальчик в больнице

В Челябинской области во время фестиваля пострадал ребенок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11-летнего школьника эвакуировали с ожогами с площадки Бажовского фестиваля, проходившего с 17 по 19 июня в Пластовском районе.
Инцидент произошел днем в субботу, 18 июня. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, 11-летний ребенок получил ожоги во время розжига мангала. С ожогами школьника доставили в одну из больниц Челябинска.
Вероятно, во время попытки разжечь мангал на мальчика попала горючая жидкость и загорелась. Сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Челябинск, Виктор Елисеев
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