Под Челябинском сошла с рельсов железнодорожная цистерна

В Челябинской области выясняются обстоятельства железнодорожного инцидента.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, инцидент произошел днем понедельника, 20 июня.
«Предварительно в 12:55 вблизи станции Шершни ЮУЖД произошел сход одной железнодорожной цистерны без опрокидывания, – уточнили в силовом ведомстве. – Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается».
Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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