Под Челябинском сошла с рельсов железнодорожная цистерна

В Челябинской области выясняются обстоятельства железнодорожного инцидента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, инцидент произошел днем понедельника, 20 июня.

«Предварительно в 12:55 вблизи станции Шершни ЮУЖД произошел сход одной железнодорожной цистерны без опрокидывания, – уточнили в силовом ведомстве. – Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается».

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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