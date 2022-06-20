Исследователи поймали «инопланетные» радиосигналы

Китайский радиотелескоп зафиксировал сигналы, которые могли быть порождены внеземной цивилизацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три техногенных сигнала, которые могут исходить от инопланетной цивилизации, уловил китайский радиотелескоп FAST (Sky Eye). Об этом сообщил главный научный сотрудник команды исследования внеземных цивилизаций Пекинского педагогического университета Чжан Тунцзе.

По словам ученого, сигналы могут свидетельствовать о технологической деятельности за пределами нашей планеты. Сообщение о находке было опубликовано изданием Science and Technology Daily, однако через какое-то время статью удалили.

Между тем, с критикой китайских коллег выступил американский исследователь в области поиска внеземного разума из Университета Беркли Дэн Вертимер. Вертимер заявил, что первым заметил эти сигналы, и отверг возможность их внеземного происхождения. Исследователь уверен, что речь о радиопомехах, продуцируемых землянами. По мнению ученого, криогенные приемники на радиотелескопах сверхчувствительны и могут улавливать сигналы мобильных телефонов, телевидения, радаров и спутников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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