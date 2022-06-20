Разрешено, но незаконно. Юрист обвинил челябинских чиновников в противоречии правилам землепользования города

Власти Челябинска обвинили в нарушении утвержденных ими же правил землепользования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на наличие разрешения на снос зеленых насаждений, текущее уничтожение леса на Тополинке незаконно. Об этом заявил юрист Владимир Казанцев.

Напомним, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельный участок, выделенный под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 19 июля.

Несмотря на продолжение судебной тяжбы, 8 июня строители начали вырубать лес на огороженном участке, заручившись всеми необходимыми разрешениями: им разрешено вырубить более 1 тысячи 600 здоровых деревьев и около 1 тысячи кустарников. Это вызвало протест со стороны жителей близлежащих домов, закончившийся сооружением на спорном участке палаточного лагеря. Но к концу минувшей недели полиция настояла на том, чтобы палатки убрали, а к сегодняшнему дню вокруг участка закончили сооружение забора.

Мэрия Челябинска в противостоянии заняла сторону застройщика, заявив, что спорный участок не имеет статуса городского леса, и строительство на нем не запрещено. На прошедшей в минувшие выходные встрече с горожанами эту позицию еще раз подтвердил вице-мэр Владимир Шамне.

Владимир Казанцев настаивает: даже наличие выданного городским управлением экологии разрешения на снос зеленых насаждений не позволяет признать вырубку законной. «Участок, на котором происходит снос деревьев, входит в зону А 1.4 – зоны парков, в том числе специализированного назначения, скверов, бульваров, набережных. Это установлено в Правилах землепользования и застройки города Челябинска, – отмечает юрист. – Однако в отношении городского леса территориальная зона А 1.4. установлена быть не может, поскольку строительство в городском лесу запрещено, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений (статья 116 Лесного Кодекса РФ)».

Между тем, спорный участок в приложении к Решению Челябинской городской думы № 23/14 от 26.10.2021 года отмечен именно в границах выявленного городского леса, настаивает челябинец. А изменять границы земель, на которых находится городской лес, запрещает все та же 3 статья 116 Лесного Кодекса РФ. «Несмотря на запрет изменения границ, Администрация Челябинска взамен расформированного участка формирует новый участок с номером 74:36:0500105:340 и изменяет границу городского леса», – отмечает общественник.

Кроме того, разрешение на снос зеленых насаждений выдано на полную очистку территории участка для строительства, обращает внимание юрист. Но это противоречит требованиям Правил землепользования и застройки города Челябинска в отношении территориальной зоны А 1.4. – застраивать можно только 20% участка, 70% – это минимальный коэффициент озеленения участка. «Выданное разрешение на снос зеленых насаждений, дающее право на полное уничтожение леса (зеленых насаждений), противоречит Правилам землепользования и застройки города Челябинска», – приходит к выводу челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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