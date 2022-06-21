В Челябинской области второй месяц снижаются объемы жилищного строительства

С началом строительного сезона на Южном Урале фиксируется падение темпов ввода жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-май текущего года в регионе введено 914,8 тысячи квадратных метра, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Правда, пиковый рост пришелся на время «мертвого» строительного сезона. Так, несмотря на длительные новогодние каникулы и крайне ограниченные возможности для ведения строительных работ, наиболее феноменальный рост показал ввод жилья в январе этого года – до 333,7 тысячи «квадратов». Это больше трети всего объема за первые пять месяцев года и более чем в 10 раз больше января 2021 года.

Цифры следующих двух месяцев отличались от аналогичного периода прошлого года уже не столь существенно: в феврале рост составил 32,4 тысячи квадратных метров, в марте – 24,1 тысячи. Впрочем, в абсолютных цифрах это превысило 660 тысяч «квадратов».

А вот с началом активного строительного сезона показатели ушли в минус. В апреле южноуральские строители ввели в эксплуатацию 121,6 тысячи «квадратов», что на 32,2 тысячи меньше аналогичного периода 2021 года. В мае объемы снизились на 8,2 тысячи квадратных метров (до 131,5 тысячи).

В лидерах по темпам прироста остаются сельские территории. Но при взгляде на абсолютные цифры это лидерство оказывается лишь символическим. Так, первое место здесь занимает Нагайбакский район с ростом в 5,9 раза. Правда, в январе-мае текущего года жители муниципалитета ввели в эксплуатацию лишь 2 тысячи 688 квадратных метров (это значит, что за аналогичный период прошлого года этот показатель находился в районе 400 «квадратов»). Отметим, что все жилые дома построены непосредственно населением.

На втором месте располагается Варненский район с ростом в 5,3 раза. В абсолютном выражении за пять месяцев в муниципальном образовании построили чуть больше 7 тысяч квадратных метров (из них 4,3 тысячи – малоэтажная индивидуальная застройка).

Третье место занимает Кусинский район с ростом в 5,1 раза – до 4 тысяч 882 «квадратов», построенных непосредственно жителями.

Интересно, что согласно обозначенным губернатором Челябинской области Алексеем Текслером целевым показателям, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров. Таким образом, к 1 июня сдано 53% от плана, причем за нетипичные для строительства в регионе первые три месяца года – более трети годового плана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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