Уральские металлурги наращивают онлайн-продажи

ПАО «ММК» увеличивает продажи онлайн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал на общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве.

В апреле 2021 года специалисты ПАО «ММК» запустили в работу корпоративный маркетплейс – электронную площадку для покупки и оформления доставки продукции ПАО «ММК». Современный и удобный сервис даёт возможность оперативно обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайн-формате.

Динамика продаж на электронной торговой площадке ММК позволяет говорить об устойчивом росте продаж онлайн – так, с апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тысяч тонн, а с января по май 2022 года – 15,5 тысяч тонн. На сайте зарегистрировано более 3 тысяч 500 клиентов, а число ежедневных пользователей составляет более 1 тысячи.

Маркетплейс ПАО «ММК» обеспечивает эффективное и быстрое взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи получают квалифицированную помощь специалистов контакт-центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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