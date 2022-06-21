В Магнитогорске женщину-риелтора задержали за мошенничество на 7 миллионов рублей

Магнитогорские полицейские задержали риелтора по подозрению в обмане десяти человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о подозрительных действиях сотрудницы риелторского агентства в полицию Магнитогорска сообщили пострадавшие горожане.

В ходе расследования полицейские выяснили, что ранее судимая за мошенничество 47-летняя женщина, работавшая риелтором, выходила через знакомых и ранее обращавшихся клиентов на людей, находящихся в тяжелом материальном положении, имеющих в собственности квартиры с долгами за коммунальные услуги. Аферистка убеждала их, что из-за большой коммунальной задолженности им в скором времени отключат свет, воду, электричество, газ. После чего предлагала продать жилье и приобрести квартиру поменьше, но с ремонтом и без долгов.

Магнитогорцы соглашались, оформляли на риелтора доверенность на право продажи принадлежащей жилплощади, а также заранее подписывали расписку о получении денег от сделки, при этом фактически их не получая. Не получали они и обещанной «квартиры без долгов».

Всего от действий мошенницы пострадали десять собственников жилья. Общий ущерб превысил 7 миллионов рублей. Часть денег риелтор попыталась легализовать, купив за 470 тысяч рублей комнату.

Следствием отдела полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску возбуждено 10 уголовных дел по фактам мошенничества и легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности жительницы Магнитогорска.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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