На Южном Урале назвали первых в этом году 200-балльников по итогам ЕГЭ

Утверждены результаты ЕГЭ по физике и истории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по физике и истории выпускников региона. Экзамены по этим предметам проходили 6 июня. Официальная дата объявления и ознакомления с результатами – 22 июня.

«Мы получили результаты ЕГЭ по истории и физике. В этом году высший балл по физике получили 4 участника ЕГЭ, по истории 100 баллов набрали 8 выпускников области. Хочется также отметить, что после утверждения результатов по этим предметам, выявлены 2 первых 200-балльника. Это выпускники из Челябинска и Троицка», – сообщила первый заместитель главы ведомства Елена Коузова.

Участниками ЕГЭ по истории стали 1 тысяча 393 выпускника области. Изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более творческим и насыщенным разными формами познавательной деятельности.

В ЕГЭ по физике приняли участие 2 тысячи 129 человек. В 2022 году, в связи с переходом ЕГЭ на Федеральный государственный образовательный стандарт, в экзаменационной модели по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, изменены требования к ответу и критерии оценивания решения расчетной задачи по механике.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»