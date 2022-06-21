Уральский поселок оказался в водной блокаде

Несколько тысяч южноуральцев шестой день вынуждены обходиться без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Лесохимиков в Аше остался без холодного водоснабжения в четверг, 16 июня. Об этом его жители рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, воду отключили в плановом режиме в связи с ремонтными работами. Однако в краны она до сих пор так и не вернулась. «В выходные весь поселок остался без воды. Ремонтные работы в выходные никто не производил, – пожаловались жители. – Сегодня понедельник. Все раскопано, рабочих нет. Звонки в МУП АКХ и в администрацию Ашинского городского поселения результатов не дали».

Несколько тысяч человек, живущих в поселке, остаются без воды и сегодня.

В администрации городского поселения сообщили, что в курсе проблемы, но за подробным комментарием посоветовали обратиться к начальнику управления инженерной инфраструктуры Ашинского района. Однако связаться с ним пока не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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