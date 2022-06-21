Госдума легализовала параллельный импорт

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий параллельный импорт. Согласно документу, поставщики иностранной продукции, ввозимой в страну без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли товары и материалы сотен иностранных брендов от постельного белья до ядерных реакторов. В частности, в разрешается ввозить по параллельному импорту электрооборудование таких брендов как Apple, Asus, Sony,

Samsung, Intel, Siemens, BenQ и других. В категории «средств наземного транспорта» в числе прочего отмечены бренды Hummer, Tesla, Maybach, Aston Martin, Porsche, Maserati.

Без разрешения правообладателей можно будет ввозить железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, суда, оружие, музыкальные инструменты, фототехнику – пока в перечне 23 листа, но при необходимости он может быть расширен.

«Использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них».

«Крупнейшие маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт, – отмечает «Коммерсант». – Некоторые площадки рассчитывают даже начать торговлю «тяжелым люксом». До сих пор производители роскоши избегали появления своей продукции на онлайн-площадках, однако новые условия позволяют обойти это ограничение».

Издание сообщает, что одни маркетплейсы только создают подразделения, которые займутся ввозом продукции по параллельному импорту; другие уже ввозят по этой схеме продукцию популярных брендов – например, Apple.

По мнению экспертов, в первую очередь по параллельному импорту будут завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда, так как доля производимых внутри России товаров в этих категориях варьируется от 10% до 30%.

При этом, стоимость доставки подорожает на 5% – 50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, а неминуемо отразится на конечной цене товаров.

Прогнозируемый объем параллельного импорта в РФ, по данным Центра стратегических разработок, может достичь 120 млрд долларов в год.

Москва, Игорь Юров

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