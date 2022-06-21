На ЧТПЗ ливень прорвался в цеха предприятия (ВИДЕО)

На ЧТПЗ пытаются справиться с последствиями затопления производственных помещений во время ливня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте рассказали сотрудники Челябинского трубопрокатного завода (принадлежит Трудной металлургической компании).

По словам челябинцев, фасад предприятия не выдержал проливных дождей, обрушившихся на прошлой неделе на город. К концу недели вода хлынула в один из цехов завода, что привело к остановке работы в нескольких производственных помещениях, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Судя по опубликованному видео, внутри цеха было не суше, чем на улице

«Завод до сих пор не оправился от последствий: по словам сотрудников, станки по резке труб и токарные аппараты не работают, как и основное освещение – из-за залитого трансформатора», – пишут авторы канала.

«Новый День» обратился за комментарием в пресс-службу холдинга «ТМК Групп». Ответа агентство пока не получило.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»