Россию ждет переизбыток свинины

Производители свинины могут столкнуться с переизбытком продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российским производителям свинины грозит падение доходности на фоне роста производства и падения спроса. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Так, по оценкам экспертов, рост в 2022 году объемы производства в отрасли прибавят 4%, увеличившись до 5,1 миллиона тонн в живом весе. С начала года этот показатель уже увеличился на 6,7%.

Вместе с тем, на фоне падения реальных доходов населения (за год оно может составить 6,8%) спрос на свинину падает.

Раньше нивелировать ситуацию помогал экспорт. Но сильный рубль и отсутствие новых потенциальных покупателей исключают подобную возможность на этот раз.

В итоге, оптовые цены на свинину до конца года могут снизиться на 5-10%, а ее переизбыток на рынке составит порядка 250 тысяч тонн.

«Ситуация хороша для частных потребителей и переработчиков. Последние даже переходят на свинину с курятины, – напоминают авторы канала. – Но производителям мяса она грозит серьезным выпадением прибыли».

Впрочем, крупнейшие производители справятся с ситуацией. Например, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, они уже переносят реализацию своих новых проектов на более поздние сроки. А вот компании с низкой рентабельностью могут уйти с рынка, считают экономисты.

Хотя помощь может прийти, откуда не ждали. Вполне возможно, что на руку свиноводам сыграет зависимость от импортного оборудования: отсутствие запчастей снизит производство свинины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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