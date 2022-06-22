Челябинская агломерация получит 81 новый автобус. Но не сразу

Для Челябинской агломерации закупят 81 большой автобус за три года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Южный Урал вошел в пятерку лидеров в рейтинге заявок на участие в приобретении транспорта по льготному лизингу, что увеличит возможности региона по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

В апреле 2022 года ведомство направило заявку в Минтранс РФ для участия в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» (входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги»).

Участие в нем принимали 48 регионов России, среди которых заявка Челябинской области заняла 5 место. «Это позволит приобрести 81 автобус большого класса, работающий на газомоторном топливе, для Челябинской городской агломерации. В 2022 году будет приобретено 16 автобусов большого класса, в 2023 – 15 и в 2024 году – 50 таких автобусов», – уточнили в министерстве.

В рамках проекта перевозчик сам закупает транспорт на льготных условиях: 55% от средней стоимости машины оплачивает он сам, а 45% компенсируется из средств федерального бюджета. По условиям конкурса новые автобусы должны работать на магистральных маршрутах по регулируемому тарифу.

Отметим, что в рамках начавшейся в Челябинской агломерации транспортной реформы предполагается перевод всех маршрутов общественного транспорта на регулируемый тариф. Пока такой тариф использует лишь принадлежащее мэрии Челябинска ООО «Общественный городской транспорт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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