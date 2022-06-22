Челябинцы смогут чаще летать в Санкт-Петербург и Сочи

Крупный авиаперевозчик увеличил число рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и Сочи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского аэропорта, с 1 июля группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи и Санкт-Петербург из Челябинска.

Так, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 июля вводит третью ежедневную частоту на направлении Санкт-Петербург. Действовать она будет до 30 сентября. Сейчас вылететь из Челябинска в северную столицу России можно утром в 06:15 (прибытие рейса в Санкт-Петербург в 07:15) и днем в 14:30 (прибытие в 15:30). Также появится возможность улететь вечером в 18:40 (прибытие в 19:50).

Расписание на вылет из Санкт-Петербурга: ночной рейс – вылет в 00:30, прибытие в Челябинск в 05:25, утренний рейс – вылет в 08:45, прибытие в 13:30, дневной рейс – вылет в 12:40, прибытие в Челябинск в 17:40.

Кроме «России» в Питер также выполняют утренние рейсы авиакомпании «Победа» и «Смартавиа». Таким образом, с июля на линии Челябинск – Санкт-Петербург будут выполняться 5 ежедневных рейсов.

Также авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля по 30 сентября запускает ежедневный рейс в Сочи. Вылет из Челябинска будет осуществляться в 10:00, прибытие в Сочи в 11:50, вылет из Сочи – в 20:50 (в пятницу в 20:45), прибытие в Челябинск – в 02:15.

В настоящее время в Сочи летают авиакомпании «Победа», «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «НордСтар». Таким образом, с июля на линии Челябинск – Сочи будет 27 рейсов в неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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