После аварии с участием автобуса с туристами в Челябинской области возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали местные жители.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, авария произошла утром 20 июня на автотрассе в Ашинском районе. Водитель экскурсионного автобуса, возвращавшегося из Казани в Челябинск, врезался в ехавшую перед ним фуру. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 7 взрослых пассажиров и двое детей: 12-летние девочка и мальчик, находившиеся в автобусе. Всем пострадавшим в ДТП была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки после ДТП выяснилось, что оба водителя автобуса не имели при себе путевой документации, не прошли перед выездом предрейсовый медосмотр, а автобус оказался неисправен (глубина протектора установленных на передней оси машины шин не отвечала правилам безопасности дорожного движения).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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