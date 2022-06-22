Теперь официально: В ЮУрГУ назначен исполняющий обязанности ректора

Минобрнауки России одобрило назначение Александра Вагнера исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета. На этот пост он заступит 23 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Вагнер в 2006 году окончил Томский политехнический университет, в 2009 году получил степень кандидата физико-математических наук.

После окончания вуза работал в нем на различных должностях – от инженера до проректора по образовательной деятельности .

В 2020 году назначен проректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Последняя должность перед назначением в ЮУрГУ – директор Политехнического института (Школы) ДВФУ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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