Мы же говорили: ЮУрГУ может возглавить «варяг»

Наблюдательный совет Южно-Уральского госуниверситета утвердил кандидатуру на пост ректора вуза.

Как уже сообщал «Новый День», контракт действующего ректора Александра Шестакова истекает 22 июня. Он переходит на должность президента вуза. Его должность может занять проректор Дальневосточного федерального университета, кандидат физико-математических наук Александр Вагнер.

Наблюдательный совет поддержал кандидатуру единогласно, пишет 74.RU со ссылкой на депутата Госдумы Станислава Наумова.

Завтра Вагнера представят преподавательскому составу и другим сотрудникам университета. Однако его кандидатуру должна утвердить высшая аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ. О принятом решении станет известно в ближайшее время.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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