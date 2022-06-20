Самые крутые слухи недели: медицинское дело

Праздник со слезами на глазах

Невесело прошел нынешний День медика для администраторов здравоохранения областного центра. Говорят о надвигающихся «репрессиях», то бишь отставках старой гвардии и продвижении «лично преданных» новому начальству. Новый министр Агата Ткачева вне себя от слива её видеомантры «присягнуть», которую она маниакально повторяла главврачам, решившим, что уж на первое-то совещание «очередная метла» собрала их по делу, а не на политинформацию, проведенную в грубой форме.

После появления видеофрагмента с совещания Агаты Геннадьевны с главврачами, первое лицо исполнительной власти устроило весьма нервный разговор (сильно нервничали оба) своему заму по социальным вопросам по поводу неуклюжей политбезграмотной плохо артикулированной «тёти Агаты», а та, в свою очередь высказала «фи» своей протеже. Но сплоховавшая Ткачева после взбучки не на себе рвала волосы, а стала искать «крысу» в рядах подчиненных.

Медицинские интриганы из числа тех, кто давно метит на место главврача областной больницы Альтмана, тут же влили в уши разгневанной «Геннадьевне», что «враги» засели именно в этом учреждении.

Однако, если верить инсайдерам, топит министра Ткачеву один из её предшественников, безуспешно пытающийся вернуться. И помощников у него в этом деле – тьма.

Потому что Агата ГТ в медицинских кругах не пользуется, мягко говоря, авторитетом. Коллеги относятся к ней (и уже давно) как к довольно опасной карьеристке. С течением времени сплетников даже перестали интересовать способы ее продвижения наверх, лоббисты и прочие подробности жизни АТ, все лишь радовались, когда очередной виток карьеры этой медицинской чиновницы был связан не с их учреждением. От Агаты, как говорят даже весьма устойчивые в своей профессиональной позиции медики – и светила, и чиновники, – «лучше держаться подальше».

Помощь друга

Иной позиции придерживается только немедик Ирина Гехт, которой, как говорят, «имманентно не присуще», точнее психологически сложно, работать с подчиненными мужчинами. С начальниками – мужиками – легко, а вот с министрами не складывается игра. С Викторией Сахаровой у нее в свое время тоже не сложилось, а с Семёновым, особенно после первых «арестов», отношения только ухудшались. В Агате Ткачевой она давно увидела родственную душу и всячески поддерживала (улучшая) отношения с этой чиновницей, с самого начала карьеры имевшей стабильное лобби.

После того, как медицинское дело вышло на новый виток, и прежний министр бежал на предыдущую, более безопасную карьерную позицию, Гехт продвинула на вакантную должность уже близкую приятельницу, которая давно подумывала уйти из ТО ФОМС, поскольку федералы намерены серьёзно реформировать этот Фонд – сокращая полномочия, сводя функции к банальной бухгалтерии, что сужало и возможности Ткачевой, как начальницы, давно привыкшей к персональному авто, секретариату, сонму замов и пр.

Бойтесь данайцев, дары приносящих

У Гехт, болтают, виды на Агату касались именно тех функций, которые после ареста своего зама Кузнецова начисто отказывался выполнять министр Семёнов. Он затягивал подписание контрактов на строительство новых мощностей и капремонт, имеющихся с АО ЮУ КЖСИ (структура регионального правительства). Справедливо полагая, что уж эти два миллиарда его точно «похоронят», даже если Кузнецов будет молчать (тот и молчал до появления на медицинском царстве Агаты Т.) – особенно про давление на первых лиц минздрава сверху.

Семёнов, если верить инсайдерам, объяснял Гехт, что без конкурсных процедур раздавать деньги через ЮУ КЖСИ «своим» коммерсантам (в том числе, и давно близким Ирине Альфредовне Вайнштейнам) опасно, как минимум, предписаниями УФАС. Это, как минимум, и совершенно точно: ЮУ КЖСИ, со своими недостаточными строительными мощностями, будет привлекать субподрядчиков, а это увеличит стоимость работ, освоение бюджетных средств станет непрозрачным и т.п.

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Назначенная Ткачева тут же провела работу по подписанию этих контрактов. И тут-то и Кузнецов заговорил, и УФАС региона, вскрыв сговор, оштрафовало областную больницу №3 за подготовку закупочной документации под конкретных исполнителей госконтрактов.

А вот когда под арест пошла и Селищева, «сданная» Кузнецовым, тут уж говорят, побледнела и Агата Ткачева. Потому что стало понятно, что она не вовремя решилась на карьерный кульбит.

Правда, источники утверждают, что уйти ей теперь не дадут – после подписания выше обозначенных контрактов, теперь она будет отвечать за освоение оставшихся на этот год «медицинских» строительных денег.

И уже скоро избавится от приставки и.о. Ибо показала свою преданность начальству.

Прилетело

Кстати, первое лицо региона поначалу не было так уж разгневано сливом видео с агиткой Агаты в публичное пространство. Ему показалось, что чиновница занимает аутентичную позицию. Это ему из столицы рявкнули: мол, у нас граждане объединяются только вокруг одного лидера, и это даже не Вы, уважаемый, и не Ваш провинциальный министр или главврач, это совсем другого масштаба личность.

Но, собственно, этот малоэтичный эпизод – меньшее из медицинских зол, волнующих челябинского губернатора и его зама, курирующего медицинскую сферу.

Более того, неспокойно спит и экс-министр Семенов, который уже не уверен, что выйдет сухим из воды.

Такой же позиции, говорят инсайдеры, придерживается и следствие.

По этому же поводу дергается глаз и у г-жи Гехт – мало ли кого решит сдать монополистка закупок Минздрава, да и что там еще экс-зам Семенова сказал про разные правительственные связки и завязки – большой вопрос.

Первое же лицо исполнительной власти больше всего тревожит – из собрания медицинских дел – разматывающийся клубок о томографах. Эта афера 2021-го года грозит политическими последствиями лично ему, если будет доказана поставка медицинского оборудования по завышенной цене. И дело не только в ущербе региональному бюджету на сумму в 85 миллионов, но и в историческом контексте – дело происходило в период пандемии.

Кто ответит

Есть и еще одна сплетня по поводу возможных отставок (кроме посадок) в связи с совершенно некрасивым медицинским делом (уже бог знает каким по счету в несчастной Челябинской области). Мол, при самом некрасивом развороте ситуации, крайней (и как следствие, отставленной) станет Гехт, которую сошлют преподом в какой-нибудь столичный вуз. А её функционал перейдет к одному из замов губернатора.

Что же касается деятельности Агаты Ткачевой, быстро осваивающейся в должности главы минздрава, медицинская общественность с замиранием сердца ждет, когда вслед за Ткачевой из ФОМС перейдет её многолетняя тень, обеспечивающая чиновнице исполнение всех её обязанностей и непременно кочующая с АТ с одного места на другое.

Академическая перестройка

Говорят, что уходящим ректорам – Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского института культуры – пока не удается провести в ректоры своих замов Антона Коржова и Сергея Синецкого, соответственно.

Нынешний федеральный министр науки и высшего образования – выходец из Тюмени, болтают, имеет свой взгляд на логику формирования ректорского корпуса. С непременными элементами ротаций на уровне регионов, да и обновления столичного состава ректоров кадрами из провинций. Это первая причина, когда местные научные «бульоны» начинают разбавлять варягами. Вторая – на повестке вопрос об объединении региональных вузов.

Поэтому, кроме уже описанных вариантов событий, когда в Че объединят ЮУрГУ и ЧелГу под Коржова или Таскаева (а институт культуры объединят с музыкальным вузом) или на какое- о время продлят прежнюю модель с ректорами в статусе и.о., минобразом рассматривается вариант, когда ректорами челябинских вузов, где ректоры уходят на покой, станут академические администраторы из Тюмени или Владивостока. Впрочем, этот вариант имеет отношение лишь к ЮУрГУ. А вот касательно института культуры, сейчас некоторые лоббисты пытаются продвинуть на освобождающуюся ректорскую позицию проректора ЮУрГУ по молодежной политике Вячеслава Бурматова – родного брата Владимира Владимировича.

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