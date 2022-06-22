В южноуральском минфине нашли замену ушедшему в другое ведомство замминистра

У главы минфина Челябинской области появился новый заместитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области назначил заместителем министра финансов региона Андрея Фадеева.

Чиновник заменит на этом посту Александра Гриба, возглавившего в конце мая этого года областное министерство по физической культуре и спорту.

В его ведении будут организация исполнения областного и консолидированного бюджетов, казначейского исполнения областного бюджета, а также контроль за исполнением расходов органов государственной власти.

Ранее 47-летний Андрей Фадеев возглавлял управление областного казначейства. В министерстве финансов региона он работает более 20 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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