Контрабандисты в Челябинской области маскируют сахар под масло и удобрения

Из Челябинской области в Казахстан пытались вывезти более 80 тонн сахара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства задержали в районе Троицка более 80 тонн запрещенного к вывозу сахара. Товар перемещался в нескольких грузовиках различными перевозчиками в разное время по фиктивным документам.

Запрещенный к вывозу груз таможенники выявили с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Нарушители пытались переправить сахар в Шымкент (Казахстан) с указанием в сопроводительных документах недостоверных сведений.

Так, один из перевозчиков указал, что везет подсолнечное масло. Однако при проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили 20 тонн сахара.

Другой, судя по накладным, перевозил минеральные удобрения, но вместо них в машине лежали мешки с сахаром весом 37 тонн.

Еще две фуры вместе с фруктами и овощами перевозили 16 и 8 тонн сахарного песка, который в документах не значился.

«По фактам несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях с конфискацией товаров», – комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв.

Челябинск, Виктор Елисеев

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