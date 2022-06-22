Уральские металлурги преодолели рубеж в четверть миллиарда тонн конвертерной стали

Кислородно-конвертерный цех ММК преодолел новый производственный рубеж.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ККЦ ММК выпущена 250-миллионная тонна стали.

Первая конвертерная сталь на ММК была выплавлена в октябре 1990 года. Спустя 16 лет сталевары ККЦ выдали 100-миллионную тонну металла, в 2012 году преодолели производственный рубеж в 150 миллионов тонн, а в 2017 году была получена 200-миллионная тонна. И вот спустя пять лет на ККЦ Магнитки вновь знаковое событие – выпуск 250-миллионной тонны стали.

Переход от мартеновского к кислородно-конвертерному способу выплавки стали оказался важной вехой в истории ММК. Сегодня ККЦ – основное сталеплавильное подразделение комбината, в котором выплавляется порядка 80 процентов всей стали ПАО «ММК». Кислородно-конвертерный цех Магнитогорского металлургического комбината является одним из самых производительных сталеплавильных цехов мира.

Обновленное оборудование ККЦ Магнитки позволяет производить широкий спектр марочного сортамента. Эта сталь используется для производства труб большого диаметра, в автомобиле-, судо- и машиностроении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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