Воздух на Южном Урале раскалится до +35

Челябинской области пообещали 35-градусную жару.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, вторая половина недели пройдет в регионе под знаком 30-градусных температур. Впрочем, есть надежда, что продолжающиеся дожди к концу недели несколько поумерят жару.

В ночь на четверг, 23 июня, на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. Температура воздуха ночью +10, +15, на юге – до +18 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов выше нуля, на юге столбик термометра доберется до +32 градусов.

В пятницу, 24 июня, жителям юга области останется лишь завидовать остальным южноуральцам. Если ночью при отсутствии осадков температура по области будет +12, +17 градусов, то днем кратковременные дожди с грозами могут способствовать некоторому «охлаждению» – на большей территории региона ожидается 23-28 градусов выше нуля. А вот на юге области воздух раскалится до +30, +35 градусов.

В субботу, 25 июня, жара несколько отступит. Из осадков ночью синоптики обещают кратковременные дожди, которые в некоторых районах днем усилятся до умеренных с грозами. Температура ночью +13, +18 градусов, днем – 21-26 градусов выше нуля, на юге – до +30.

В Челябинске 23-25 июня ночью будет преимущественно без осадков, днем синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Завтра ночью ожидается +12, +14 градусов по Цельсию, днем – 27-29 градусов выше нуля. В пятницу ночью будет +14, +16 градусов, днем – 26-28 градусов выше нуля. В предстоящую субботу ночью синоптики обещают +13, +15, днем +26, +28 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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