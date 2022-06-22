На кресло главы Южно-Уральского медуниверситета претендуют три кандидата

В ЮУГМУ определились с кандидатурами на пост ректора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета, сегодня, 22 июня, состоялось заседание ученого совета вуза, по итогам которого утвержден список кандидатов на должность ректора учебного заведения.

Всего на кресло главы университета претендуют три человека: и.о. ректора Андрей Важенин, заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии вуза Евгений Куренков, а также проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе, профессор кафедры фармакологии Любовь Рассохина.

«Указанные кандидаты соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «ректор», – говорится в решении ученого совета.

Напомним, в конце мая этого года члены ученого совета медуниверситета поддержали большинством голосов кандидатуру Андрея Важенина на должность ректора вуза. Он возглавил учебное заведение в качестве исполняющего обязанности руководителя 12 мая 2021 года. Срок его полномочий истекает 29 октября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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