В Челябинской области товарняк сбил двух пенсионерок. Одна погибла

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства травмирования на железной дороге двух пожилых женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла сегодня, 22 июня, в районе Чебаркуля.

По предварительной информации, около 10:00 вблизи станции Кисегач грузовой поезд травмировал двух женщины. 68-летняя пенсионерка от полученных повреждений скончалась на месте. Ее 63-летнюю спутницу направили в больницу.

Следователи проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства травмирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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