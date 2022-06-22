Двое южноуральцев прихватили с собой из леса вместе с грибами детенышей косули

В Челябинской области за неделю поймали двух грибников, решивших вынести из леса детей косули.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ранний грибной сезон на Южном Урале привел к тому, что люди, посещающие леса в поисках грибов, стали чаще находить маленьких косулят.

«Сердобольные граждане забирают косуленка домой, а потом не знают, что с ним делать, куда его пристроить, – сетуют представители ведомства. – В дальнейшем животное, изъятое из своей среды обитания, обречено на жизнь в неволе. Часто вследствие необдуманных действий человека невольными сиротами остаются совята, бельчата, ежата и другие обитатели леса».

Косули, как и многие другие животные, оставляют своих детенышей в укромных местах и периодически возвращаются к ним для кормления до тех пор, пока детеныши не окрепнут и смогут следовать за своей матерью, напоминают экологи.

За последнюю неделю стали известны два случая изъятия маленьких детенышей косули южноуральцами. В отношении них сотрудники министерства экологии Челябинской области возбуждены дела об административном правонарушении за незаконное изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания.

Экологи призывают жителей области не подходить, не дотрагиваться и не забирать найденных в лесу детенышей диких животных, в том числе птенцов.

«Напоминаем, что незаконное изъятие объектов животного мира является административным правонарушением и влечет наложение штрафа до четырех тысяч рублей. В случае, если данные действия привели к гибели животного, виновному в судебном порядке предъявляется иск на возмещение нанесенного ущерба, который, в случае с косулей, составляет от 120 до 200 тысяч рублей», – предупреждают в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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