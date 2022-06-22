В Минстрое России рассказали, когда в Челябинске могут запустить метротрамвай

Метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Ломакин.

«К концу 2025 года Челябинск сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса начнет обслуживать легкорельсовый вид городского транспорта – метротрамвай. По предварительным прогнозам, с его помощью будет перевозиться порядка 75 миллионов пассажиров в год», – отметил чиновник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России, всего на реализацию в Челябинске проектов «Обновление трамвайной системы» и «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть города Челябинска» обещают направить почти 73 миллиарда рублей, полученных. Запуск метротрамвая предполагает увеличение подземной сети с 3 до 14 километров, а также строительство более 2 километров надземных линий.

Напомним, впервые о достройке метро в виде реализации проекта метротрама в Челябинске заговорили в начале 2021 года, после заявления президента России Владимира Путина. Тогда областные власти и предали огласке проект объединения тоннелей, построенных для метро, с трамвайной сетью в 2025 году.

В июле 2021 года областные власти нашли подрядчика для разработки технико-экономического обоснования проекта. В остальном работы, как и много лет, ограничиваются поддержанием в функциональном состоянии двух построенных станций метро и трехкилометрового подземного тоннеля. Поэтому сроки, озвученные Ломакиным, удивляют.

Отметим, что в феврале 2022 года вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин подтвердил планы по интеграции метрополитена в трамвайную сеть Челябинска. Позднее, в марте, чиновник не исключил переноса сроков реализации проекта из-за необходимости замены импортного оборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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