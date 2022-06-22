Деньги верните: федеральное казначейство предъявило претензии администрации Калининского района

У администрации Калининского района потребовали вернуть бюджету большую часть суммы контракта на благоустройство сквера у ледовой арены «Трактор».

Как уже сообщал «Новый День», скандалами проект стоимостью 7,3 миллиона рублей, предусматривавший благоустройство сквера на улице Салавата Юлаева, между ледовой ареной «Трактор» и строящимся кафедральным собором, начал обрастать еще в 2020 году. Тогда горожан возмутили планы вырубить в ходе его реализации часть деревьев.

Но главный скандал разразился в октябре прошлого года, когда всплыли подробности установки на площадке детского игрового комплекса, весьма смахивающие на аферу. Именно тогда общественники заявили о вопиющих нарушениях требований контракта и таинственном «исчезновении» примерно 5 миллионов рублей, отпущенных на приобретение оборудования для детской площадки. По словам челябинцев, вместо установки единого игрового комплекса стоимостью 6,3 миллиона рублей на площадке разместились две горки, цена которых не больше 1,5 миллионов.

Через несколько дней после заявлений общественников сквер посетили члены рабочей группы депутатов города, убедившиеся в том, что подозрения челябинцев небезосновательны. Парламентарии обратились в прокуратуру.

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Прокурорская проверка подтвердила, что вместо одного игрового комплекса, предусмотренного техническим заданием, в сквере у ЛА «Трактор» исполнитель контракта установил два, соединив их канатным переходом. Уже после этого с администрацией района заключили дополнительное соглашение, изменив первоначальные характеристики игрового комплекса на «улучшенные». При этом требование об установке единого сертифицированного игрового комплекса стоимостью почти 6,3 миллиона рублей в контракте сохранилось.

Однако в действительности в сквере появились две горки общей стоимостью не более 2,5 миллиона рублей, которые и соединили канатным переходом. При этом сертификата соответствия ГОСТам новоявленный комплекс не имел и не мог эксплуатироваться. Несмотря на все это, чиновники районной администрации приняли выполненные работы и оплатили их в полном объеме в соответствии с контрактом.

В итоге материалы проверки передали в Следственный комитет, и в ноябре 2021 года на их основании возбудили уголовное дело о халатности чиновников районной администрации.

Но на этом неприятности властей Калининского района не закончились. Как следует из ответа регионального управления федерального казначейства, ведомство провело свою проверку. В ходе нее сотрудники управления установили, что в документах закупки на право заключения контракта на благоустройство сквера отсутствует обоснование начальной (максимальной) цены контракта. А именно отсутствуют информация и документы, подтверждающие направление потенциальным поставщикам, общедоступная информация о рыночных ценах на соответствующие требованиям техзадания детские площадки, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен на детские игровые площадки в Единой информационной системе.

Между тем, проанализировав рыночные цены на оборудование, идентичное заявленному в закупке, сотрудники казначейства пришли к выводу, что начальная цена была завышена на 4,3 миллиона рублей. Более того, фактически поставленный комплекс в ведомстве оценили в 2,4 миллиона рублей, против выплаченных чиновниками 6,3 миллиона рублей. Таким образом, цена контракта на покупку игрового комплекса оказалась завышенной на 3,9 миллиона рублей.

Отметили сотрудники казначейства и еще одну особенность, охарактеризовав ее как «недостаток»: на момент проверки администрация Калининского района не смогла представить документы, подтверждающие качество выполненных по контракту работ, используемых материалов, изделий и оборудования. «В сшивках изъятых документов такие документы отсутствуют», – сухо констатировали проверяющие.

Все свои находки и замечания сотрудники управления федерального казначейства передали прокуратуре.

Касательно же полномочий самого казначейства, его сотрудников заинтересовали два факта. Первый: детский игровой комплекс, за который чиновники районной администрации заплатили без малого 6,3 миллиона рублей «не может безопасно и в полной мере эксплуатироваться», а значит, не отвечает требованиям заключенного контракта. Второй: указанные в техзадании две горки стоимостью 250 тысяч рублей так и не были поставлены. Что и повлекло неэффективное расходование бюджетных средств в объеме 6 миллионов 549 тысяч рублей.

Именно эту сумму УФК и требует вернуть управлению ЖКХ администрации Челябинска с последующим перечислением 5,6 миллиона рублей в доходы федерального бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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