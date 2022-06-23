На Южном Урале продолжают дорожать социально значимые продукты

В Челябинской области зафиксировали рост цен на картофель и молочную продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, половина социально значимых продуктов питания продолжают дорожать.

Анализ информации регионального министерства сельского хозяйства (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что наибольший рост цен за месяц наблюдается на сливочное масло (+3,75%, или 5,11 рубля на 200 грамм.), картофель (+3,40%, или 2,18 рубля на килограмм), молоко 2,5-3,2% жирности в пленке (+2,59%, или 1,74 рубля на литр).

Наибольшее снижение цен демонстрируют белокочанная капуста (-13,90%, или 7,72 рубля на килограмм), куры охлажденные и мороженые (-2,84%, или -5,12 рубля на килограмм) и сахар (-2,71%, или 2,12 рубля на килограмм).

В пресс-службе КСП отмечают, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 7 позиций показали снижение цен за 2 недели, а 7 продолжают расти. Увеличение цены на картофель в начале лета – ежегодный сезонный фактор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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