Жительница Миасса побила фельдшера «скорой», пытавшуюся помочь ее ребенку

В Миассе вынесли приговор женщине, напавшей на медика скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья признал жительницу Миасса в нанесении побоев фельдшеру скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел в январе этого года. Вечером ребенок женщины почувствовал себя плохо, она вызвала «скорую». Прибывшие на вызов медики осмотрели мальчика и решили, что необходима госпитализация. Ребенка вместе с матерью посадили в машину и повезли в приемное отделение городской больницы №2.

В салоне женщина вела себя неадекватно, начала ругаться с фельдшером, а в завершение ударила ее рукой по лицу. Как пишет NewsMiass.ru, удар был настолько сильным, что медик получила ссадину и кровоподтек.

За насильственные действия из хулиганских побуждений жительницу Миасса приговорили к одному году ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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