Удвоение «Ласточки»: до Магнитогорска запустят еще одну скоростную электричку

«Ласточку», соединившую Челябинск и Карталы, продлят до Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 июля помимо курсирующих скоростных поездов «Ласточка» №7901 Челябинск – Магнитогорск, №7902 Магнитогорск – Челябинск, до Магнитогорска будут продлены поезда №7903 Челябинск – Карталы и №7904 Карталы – Челябинск, с изменением расписания и дней курсирования.

Электрички №7903 и №7904 будут курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. В эти дни две пары скоростных поездов будут выходить практически одновременно навстречу друг другу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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