Челябинцу вынесли приговор за жестокое убийство больше 30 лет назад

В Чебаркуле вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном более 30 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 74-летнего челябинца виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенном с особой жестокостью, а также убийстве с особой жестокостью.

В 1988 году у южноуральца вспыхнул конфликт с соседями: они никак не могли договориться о разграничении территории принадлежавших им смежных земельных участков в Чебаркуле. В сентябре того же года он вместе со знакомым поджог соседский дом. Чтобы они не смогли выбраться, мужчина заблокировал двери дома, зная, что на окнах те установили металлические решетки.

Когда соседи (муж и жена) все же попытались покинуть дом через окно, поджигатель схватил палку и начал отталкивать их ударами в грудь. Несмотря на это, супружеской паре удалось покинуть дом, выломав решетку, но южноуралец продолжил их избиение. Скрылся с места преступления он лишь после того, как решил, что соседи мертвы.

Мужчина в тот же день скончался в больнице, женщина осталась жива.

Суд приговорил челябинца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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