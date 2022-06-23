На южноуральском участке автодороги М-5 продлили ограничение движения

Из-за дорожных работ в Челябинской области продлили ограничения движения по федеральной трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения затронут участок автодороги М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса.

Здесь продолжается капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех. По информации Упрдор «Южный Урал», временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения продлено на этом участке до 1 июля.

Напомним, ремонтные работы на участке от Чебаркуля до Миасса начались в конце мая. Тогда автомобилистов и предупредили о введении ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»