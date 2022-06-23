В Челябинске на «зебре» маршрутка сбила подростка

13-летняя челябинка пострадала от наезда маршрутного такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 23 июня, в Тракторозаводском районе областного центра.

Около 14:00 у дома №14 на улице Марченко водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №50, сбил 13-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ГИБДД, девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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