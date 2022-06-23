Челябинску дали денег на трамвайную сеть, но не на ремонт

Челябинск получит дополнительные средства на модернизацию трамвайной сеть. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам сегодняшнего заседания штаба с регионами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проекта метротрамвая в Челябинске собираются построить 14,4 км новых трамвайных путей, 7,2 км из них – подземные тоннели.

При этом 65% уже существующего пути нуждаются в срочной реконструкции. Их собирались привести в порядок до 2025 года. При условии достаточного финансирования. Однако в апреле текущего года губернатор Алексей Текслер сократил бюджет 2022 года на модернизацию трамвайной сети на 27% или более чем на 3 млрд рублей. Причем, расходы на реконструкцию путевого хозяйства «подрезали» на 58%.

Сегодня на штабе с регионами разделили 35 мдрд рублей по инфраструктурному меню. Челябинску досталось 4,07 млрд рублей, но, по словам Хуснуллина, они пойдут на строительство новых трамвайных линий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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