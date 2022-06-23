Нет стульев: чиновники не пустили общественницу на Водный форум

Известной челябинской общественности не нашлось места на Водном форуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Надежде Вертяховской отказали в приглашении на Водный форум.

Общественница, по профессии химик-технолог, довольно часто оппонирующая местным чиновникам по вопросам экологии, узнала о мероприятии на сайте министерства экологии Челябинской области. И направила организаторам заявление об аккредитации и включении в список выступающих по водным проблемам Челябинска.

«Выполнила все условия – отправила документы, подтверждающие квалификацию, распоряжение главы Челябинска от 18.07.2019 г. о моем включении в рабочую группу по вопросам охраны окружающей среды при администрации Челябинска, грамоты и благодарственные письма, в том числе, от Заксобрания. Позвонила еще раз и уточнила, получили ли мои документы», – рассказала челябинка.

После этого организаторы попросили предоставить текст выступления. Общественница выслала им тезисы доклада. Каково же было ее удивление, когда, позвонив затребовавшему доклад, она узнала, что тезисы до сих пор «не дошли». К тому же оказалось, что организацией работы нужной для общественницы секции занимается другой человек.

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Наконец, после тщетных попыток выяснить ответственных по телефону, челябинка решилась ехать на прием в министерство экологии. Чтобы преодолеть вахту, также пришлось постараться. И, казалось, усилия и время были потрачены не зря: во вторник, 21 июня, Надежда Вертяховская получила подписанное лично министром экологии Сергеем Лихачевым приглашение на участие в работе секции «Расчистка и реабилитация водных объектов в черте крупных городов».

Общественница с энтузиазмом начала готовить презентацию со слайдами. Но уже на следующий день, 22 июня, пришло новое информационное письмо – о том, что ее участие в работе секции невозможно «из-за большого количества ранее поданных докладов».

«Набрала исполнителя письма по телефону, мне сказали, что я не могу участвовать ни при каких условиях: ни с докладом, ни без доклада. Стула в зале не хватит для меня», – с недоумением рассказала челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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