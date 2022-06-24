Нелюбовь мэрии Миасса к искусственному освещению закончилась уголовным делом

В отношении чиновников Миасса, шесть лет отказывающихся исполнять решение суда, возбудили уголовное дело.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту злостного неисполнения решения суда о приведении в норму энергоснабжения поселка Тыелга.
Напомним, суд завершился 4 апреля 2016 года. Согласно его решению, городские власти были обязаны реконструировать расположенные в поселке воздушные линии и сети электроснабжения, трансформаторную подстанцию, а также восстановить наружное освещение.
Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что городская администрация до сих пор не исполнила это решение. При этом прокуратура Миасса неоднократно направляла чиновникам представления по этому поводу, а представители мэрии заслушивались в надзорном ведомстве.
Устав уговаривать местных чиновников, прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки с требованием возбудить уголовное дело.
В итоге по материалам проверки было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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