Автомобилистам запрещено: в Челябинске празднуют Сабантуй

Челябинцев приглашают на Сабантуй.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, масштабные мероприятия пройдут завтра, 25 июня, на всей территории парка имени Гагарина: на главной сцене, на сцене летнего театра, на детской площадке «Гулливер», у главного входа в парк и на аллее возле администрации ЦПКиО.

Начнется Сабантуй в 12:00.

Гостей ждут конкурсы, зажигательные танцы, мастер-классы, выставка, борьба куреш и другие спортивные состязания.

Участники мастер-классов смогут познакомиться с техникой изготовления сувенирных тюбетеек, вышивки крестиком, гладью и тамбурным швом, создания открыток «Сабантуй» и изготовления сувенирных юрт.

На площадке «Гулливер» состоится концерт для детей, а также национальные игры и конкурсы для детей.

Зрелищные события пройдут и на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области, Башкирии и Татарстана: фольклорно-эстрадная группа «Далан» Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, артисты Тюлячиснского района республики Татарстан и другие. Гости праздника ­– этно-шоу ZAINETDIN (Башкортостан) и ILGIZ при участии MALSI MUSIC и Тимура Милюкова (Татарстан).

А вот подъехать поближе к парку на своем авто не получится. 25 июня будет закрыт въезд в парк им. Ю.А. Гагарина, а также ограничен подъезд к территории парка со стороны улицы Коммуны и территории зоопарка

Ближайшие возможные альтернативные варианты парковки:

возле памятника Курчатову;

возле ЮурГУ;

возле ТРК «Родник»;

возле стадиона «Центральный» и Дворца спорта «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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