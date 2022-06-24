В Челябинске трамвай не удержался на мокрых рельсах

Движение трамваев в Ленинском районе Челябинска пришлось закрыть из-за схода вагона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе областного центра в первой половине дня пятницы, 24 июня. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

На улице Машиностроителей, недалеко от завода ЧТПЗ, во время дождя трамвай сошел с рельсов. По словам очевидцев, вагон едва не врезался в электро-опору.

В результате инцидента никто не пострадал. Но движение трамваев в обе стороны на некоторое время пришлось закрыть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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