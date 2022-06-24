Челябинский дорожный монополист остался без дорог

Челябинский дорожный монополист – ООО «Строймеханизация» – лишилось еще одной «вотчины».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня компания, входящая в бизнес-империю семьи Вайнштейнов, обслуживает большинство улиц областного центра. Но действие этих контрактов истекает 30 июня. Новый «бюджетный пирог» – 7 млрд на содержание и уборку муниципальных дорог с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года – разделили без нее.

На аукционе, прошедшем в конце мая, «Строймеханизации», в отличие от предыдущих лет, достался лишь самый дешевый лот – дороги в Металлургическом районе (758,9 миллиона рублей).

Однако один из участников торгов – «Союз Автодор» подал жалобу в УФАС, заявив на отсутствие конкуренции: нестоимостные показатели заявок участников оценивались исключительно по одному договору с наибольшей ценой. Антимонопольное ведомство сочло жалобу обоснованной и предписало отменить итоги аукциона.

Конкурсная комиссия повторно рассмотрела заявки, и все лоты, за исключением Металлургического района, достались прежним победителям, а вот самый северный район перешел от «Строймеханизации» «Союз Автодору», зарегистрированному в Ивановской области. Таким образом, компания Вайнштейнов с 1 июля обслуживать челябинские дороги не будет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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