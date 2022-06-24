«На следующий день задушили»: южноуралец ответит за двойное изнасилование и убийство 30-летней давности

Житель Челябинской области предстанет перед судом за убийство и изнасилование девушек, совершенное 30 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего южноуральца, обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

В октябре 1992 года в прокуратуре Миасса было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух местных жительниц. В 1993 году производство по нему приостановили, так и не установив виновных. В январе 2022 года предварительное следствие по делу возобновили после того, как стало известно о причастности к преступлению южноуральца и его соучастника (объявлен в розыск).

Следствие установил, что вечером 5 сентября 1992 года в садовом доме, расположенном в СНТ «Калинушка» в Миассе, пьяные приятели изнасиловали женщин. На следующий день они задушили своих жертв и закопали трупы в лесу.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»