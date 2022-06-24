Бизнесмен из Челябинска получил срок за опасный батут

Челябинец получил срок за разбитую голову трехлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 27- летнего жителя Челябинска виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде установлено, что челябинец установил в селе Долгодеревенское батут «ИК Замок счастья». И хотя аттракцион не был зарегистрирован в органе Гостехнадзор, а сам он не прошел специализированное обучение на оператора надувного батута, предприимчивый южноуралец стал зазывать на аттракцион детей в возрасте до 6 лет. При этом о мерах безопасности он не подумал.

В августе 2021 года 3-летний ребенок упал с надувного батута, перелетев через стенку конструкции на асфальт с высоты более 1 метра. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, которую медики охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

Мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также удовлетворено исковое заявление родителей ребенка о взыскании с осужденного морального вреда в 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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